Quem é 'Deus', que usava até Correios para importar armas a facção no Rio

As mensagens interceptadas mostram o planejamento detalhado de ataques contra rivais do Comando Vermelho (CV). Em uma delas, Francesquet promete: "Irmão, com esse drone o senhor vai conseguir explodir o Doca, paizão". Peixão responde: "E a meta vai ser essa mesmo".

O esquema usava plataformas como AliExpress e empresas como DHL e Correios para entregar as armas. Francesquet orientava que os pacotes fossem declarados como "brinquedos eletrônicos" e mantinha o valor das compras abaixo de US$ 25, para burlar a fiscalização da Receita Federal.

As remessas vinham da China, dos Estados Unidos e do Paraguai. O armeiro explicava que o material entrava por via terrestre no Brasil e era entregue diretamente em residências da quadrilha, com rastreio online.

A facção mescla fé evangélica e domínio armado. Peixão é chamado de "Irmão de Moisés" e batizou seu grupo como "Tropa do Arão". Nas áreas sob seu controle, há bíblias, versículos em neon e grafites com a Estrela de Davi, ao lado de fuzis e imagens de Cristo.

A PF confirmou que Francesquet importava fuzis AK47, bloqueadores de sinal (jammers), lançadores de granadas e drones antiaéreos. Parte do material foi apreendida e outra pode ainda estar em circulação, segundo a investigação.

O Ministério Público Federal já denunciou Francesquet por tráfico internacional de armas e organização criminosa. Ele também é investigado por lavagem de dinheiro e associação com intermediários internacionais.