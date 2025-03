Confundido com ladrão: 'Tive medo de morrer, tomei um tiro e perdi um rim'

"Foi emocionante receber aquele carinho, ser aplaudido, ver a comoção das pessoas. Tentaram transformar a minha imagem em ladrão de telefone, mas não conseguiram. Se eu tivesse morrido, até provarem que eu era inocente, não teria mais nem meus ossos", disse o estudante de publicidade e jornalismo, que também trabalha como inspetor na faculdade.

O crime aconteceu na madrugada de 24 de fevereiro. Após passar o dia inteiro trabalhando como garçom no espaço de samba Batuq, na Penha, Zona Norte do Rio, ele saiu por volta de 1h da madrugada e pegou uma moto por aplicativo. No meio do trajeto, os dois foram perseguidos por um veículo que, logo em seguida, começou a fazer disparos. Um deles, atingiu Igor.

Tive medo de morrer, fui perseguido. Tomei um tiro, pulei de um viaduto com o motociclista, corri uns 350 metros e tive que invadir duas casas para fugir daquele homem. Só então que consegui pedir ajuda. Perdi um rim, o fígado e o estômago foram atingidos, tive um sangramento muito forte, mas até que a alta foi bem rápida, mas a recuperação é que tem sido lenta. Minha cabeça não está boa, a questão psicológica é que está pegando. Tenho passado por maus momentos e estou fazendo acompanhamento psicológico, porque tentaram manchar minha imagem, minha história como pessoa, como pai, filho e isso é pior do que o tiro.

Igor Melo de Carvalho

Foto do dia da homenagem que Igor recebeu no bar Imagem: Arquivo Pessoal

Igor e o piloto de aplicativo foram acusados de roubar o celular de um casal na Penha. O atirador é o PM da reserva Carlos Alberto de Jesus. Após ser socorrido, Igor descobriu que estava preso sob custódia e o motociclista chegou a ser preso injustamente por dois dias.

O reconhecimento foi feito por fotografias. Nove fotos, de nove homens com características físicas semelhantes, foram colocadas em um papel para que a mulher do PM reconhecesse quem roubou seu celular. Ela reconheceu Thiago como o piloto e Igor como quem puxou seu telefone.