Dupla de moto invade shopping em SP, filma 'rolê' e posta nas redes; veja

Uma dupla está sendo investigada após entrar e transitar de moto em um shopping em Taboão da Serra. Toda a ação foi filmada.

O que aconteceu

Um dos envolvidos, identificado como "Degrau", filmou o passeio proibido e publicou na internet. Apesar das manobras, ninguém ficou ferido. O caso aconteceu ontem e foi divulgado nas redes sociais do próprio motociclista.

Imagens mostram frequentadores do shopping assustados com as motos. No registro, é possível notar que o motociclista grita: "sai, sai, sai" em direção aos pedestres.