Nunes vai reconstruir espaço cultural após demolir teatro Ventoforte

Não foi motivada pela repercussão do caso, e sim pelo compromisso da Prefeitura de São Paulo em garantir desenvolvimento, valorização cultural e preservação ambiental Comunicado enviado pelo município

Prefeitura conversa com Grupo Teatro Ventoforte para fornecimento de espaço provisório para retomada das atividades, diz o comunicado. Isso atende a um pedido dos artistas, que disputavam o uso do espaço antigo com o responsável pelo imóvel, Claudeir Gonçalves.

O UOL questionou ao município se os artistas utilizarão de forma definitiva o novo espaço após as obras e quais atividades devem ser oferecidas no local. O espaço está aberto para manifestação.

Grupo Teatro Ventoforte participará da reconstrução e do conselho responsável pelo espaço, afirma vereadora. "Depois de uma tarde de conversa com os representantes do teatro, a Prefeitura de São Paulo, através dos secretários Rodrigo Ashiuchi (Verde e Meio Ambiente) e Totó Parente (Cultura), se comprometeu a reconstruir no Parque do Povo esse espaço tão importante para a cultura e para nossas crianças", escreveu a vereadora Marina Bragante (Rede).

Demolição sem liberação

A Prefeitura de São Paulo demoliu a Casa Ventoforte em 13 de fevereiro sem autorização do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico de SP). No dia 26, o órgão informou que o município havia pedido a regularização da demolição.