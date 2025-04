O café proibido: por que algumas religiões dizem não à cafeína?

Café e dependência: a perspectiva adventista sobre a saúde e a fé

Para André Bezerra, que é adventista há 15 anos, deixar o café não foi apenas uma decisão religiosa, mas também uma constatação pessoal sobre os efeitos da cafeína. "Bebia café e, por mais que pensasse que não, eu era viciado, pois bastou eu tentar parar de tomar e senti dor de cabeça por quase duas semanas direto."

A recomendação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para evitar a cafeína está fundamentada tanto em princípios bíblicos quanto em orientações de saúde. Segundo Bezerra, "a própria Bíblia recomenda o não uso de substâncias que levem à dependência, como álcool e drogas, e no café possui uma droga chamada cafeína que causa dependência, e isso é comprovado pela própria ciência".

O pensamento adventista sobre o café foi fortemente influenciado pelos escritos de Ellen G. White, fundadora da denominação, que no livro "Ciência do Bom Viver" descreve os efeitos nocivos da bebida. Segundo a autora, "chá e café não nutrem o organismo. Seu efeito produz-se antes de haver tempo para ser digerido ou assimilado, e o que parece força não passa de excitação nervosa". Para os adventistas, a relação entre espiritualidade e saúde é um princípio fundamental, com base na ideia de que o corpo deve ser tratado como um "templo do Espírito Santo", conforme acreditam ensinar a Bíblia (1 Coríntios 6.19).

Embora tenha voltado a consumir café em determinado momento, Bezerra abandonou a bebida definitivamente após um problema de saúde.