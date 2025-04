Primo e mais 5 são condenados por sequestro e morte de enfermeira no RS

Três deles também foram condenados por ocultação de cadáver, com penas que variaram entre 1 ano e 1 ano e 6 meses em regime fechado. A decisão é do juiz de direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal da Comarca de Alegrete.

O magistrado manteve a prisão de cinco dos condenados. O homem que colaborou com as investigações poderá recorrer em liberdade.

O primo da vítima, Emerson da Silveira Leonardi, foi apontado como mentor do crime. Ele planejou o sequestro para extorquir a família, acreditando que a prima possuía uma grande quantia em dinheiro após a morte do pai.

As investigações indicaram que ele tinha conflitos com a prima. Emerson acreditava que a vítima queria tomar posse da casa que era do pai dela, onde ele estava morando sem pagar aluguel. Ele ainda teria se apossado de valores do tio. Um contrato de confissão de uma dívida de Emerson para a prima foi encontrado durante as investigações.

Colaboração de um dos réus foi fundamental para esclarecer a dinâmica do crime, diz o MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul). Foram utilizadas quebras de sigilos bancário, telefônico e digital para rastrear as comunicações entre os envolvidos.

O crime

Priscila morava em Dublin, na Irlanda, e veio ao Brasil em junho de 2023 para resolver pendências relacionadas aos bens e valores do inventário de seu pai. O crime já estaria sendo planejado desde janeiro do mesmo ano, com a divisão de tarefas e o planejamento para a repartição dos lucros que os criminosos poderiam conseguir.