Grupo que resgatou armas em vez de crianças processa Taurus: 'Enganados'

Um grupo de voluntários que ajudava nos resgates durante as enchentes no Rio Grande do Sul, no ano passado, entrou na Justiça contra a Taurus pedindo indenização de mais de um R$ 1,2 milhão. Eles relatam que foram chamados para salvar crianças durante a tragédia no Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre e acabaram resgatando uma carga de armamentos.

O que aconteceu

Os seis voluntários pedem, juntos, uma indenização de R$ 1.270.800 da Taurus. A ação aguarda manifestação do Juízo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A União também é ré no caso.

Grupo entrou com processo por danos morais. Eles alegam que foram enganados, coagidos e constrangidos na ação de resgate as armas, que tirou 3 mil artefatos bélicos de dentro do aeroporto durante as enchentes que atingiram o terminal.