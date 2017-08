Quem é o jovem que viajou 4 mil km e virou a "cara" do protesto da extrema direita?

Samuel Corum/Anadolu Agency/Getty Images Peter Cvjetanovic virou uma das imagens do protesto em Charlottesville

A pequena cidade de Charlottesville, no Estado norte-americano da Virginia, ganhou a atenção no mundo neste final de semana graças aos protestos que envolveram grupos de extrema-direita e supremacistas brancos. Vários personagens se destacaram em meio às manifestações, acusadas de racistas. Entre eles, o jovem Peter Cvjetanovic, de 20 anos, cuja imagem viraizou na internet.

O estudante da Universidade de Nevada, Reno (UNR), cruzou os Estados Unidos, em mais de 4 mil km, para participar do protesto "Unite the Right" ("União da Direita", em tradução livre), que reclama da remoção da estátua do general Robert E. Lee da cidade.

Depois de sua imagem virar a cara do protesto, ele acabou sendo identificado e foi procurado pela imprensa norte-americana.

"Eu vim para esta marcha pela mensagem de que a cultura branca europeia tem o direito de permanecer aqui como qualquer outra cultura", justificou o jovem à rede de televisão norte-americana CBS. "Ela não é perfeita. Tem falhas, claro. Mas acredito que a remoção da estátua representa a remoção progressiva da herança branca nos Estados Unidos e das pessoas que lutaram para defender e construir sua terra natal."

O protesto em que o estudante de história e ciência política participou na noite da última sexta-feira (11) reclama da retirada da estátua de Robert E. Lee, um dos principais generais dos Estados Confederados da América durante a Guerra Civil Americana (1861-1865). Ele representava a Virgínia do Norte, um dos Estados que se separaram do União depois que Abraham Lincoln tornou-se presidente do país, em 1861, e deu força ao movimento da abolição da escravatura.

Cvjetanovic se diz um nacionalista branco e defende suas crenças. "Eu me importo com todas as pessoas, todos nós merecemos um futuro para nossos crianças e nossa cultura", afirmou. "Nacionalistas brancos não são odiosos, nós só queremos preservar o que temos."

O jovem viralizou na internet depois que a página do Twitter "Yes, You're Racist" ("Sim, Você É Racista", em tradução livre) compartilhou sua foto na marcha. O post do último sábado (12) já foi retuitado mais de 31 mil vezes e tem quase 30 mil curtidas.

Até no Brasil a foto teve repercussão. Um post, feito na noite do último domingo (13) pela página do Facebook "Quebrando o Tabu", já teve mais de 17 mil reações e quase 4 mil compartilhamentos. "Peter ficou triste que esta foto dele na marcha racista tenha se tornado viral. Então, seja gentil e não compartilhe essa foto, ok?", diz a legenda.

"Eu não esperava que a foto fosse repercutir o tanto que repercutiu. Entendo que ela tem uma conotação negativa, mas espero que as pessoas estejam dispostas a ouvir que não sou este racista raivoso que eles veem", afirmou o jovem à TV norte-americana.

A Universidade de Nevada, Reno, onde Cvjetanovic estuda, pronunciou-se sobre o caso. Via comunicado, Marc Johnson, presidente da instituição, afirmou que "movimentos racistas e supremacistas brancos têm um efeito corrosivo na sociedade". De acordo com ele, estes movimentos não representam os valores da universidade.

Já há uma petição on-line, no site Change.Org, que pede a expulsão do jovem da UNR. Mais de 7,5 mil assinaturas foram recolhidas de uma meta inicial de 10 mil. "Não acho que eles tenham o direito de me expulsar de uma universidade pública. Eu fui a um protesto político legítimo para expressar minha liberdade de expressão", respondeu o jovem.

This angry young man is Peter Cvjetanovic, a student at @unevadareno pic.twitter.com/ 7rLGJkcT3o — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) August 12, 2017

Mortes

As marchas provocaram três mortes neste final de semana em Charlottesville. No sábado, um confronto entre grupos de supremacistas brancos e antifascistas deixou mais de 30 feridos.

O episódio que mais chocou foi a morte de uma mulher de 32 anos, atropelada por um supremacista branco. James Alex Fields, de 20 anos, invadiu um protesto pacífico contra as marchas com seu carro, matou a mulher e deixou 19 feridos.

Além disso, dois policiais morreram com a queda de um helicóptero que monitorava o evento, também no sábado.