Quem é o presidente do Irã, que estava em helicóptero que sofreu acidente

Um helicóptero que levava o presidente Ebrahim Raisi, do Irã, fez um "pouso difícil" após um incidente no ar. A informação foi dada pela TV estatal do país, segundo a agência de notícias AP. Raisi tem 63 anos e é presidente do Irã desde 2021.

Quem é Raisi

Considerado um ultraconservador, foi eleito em 18 de junho de 2021, no primeiro turno. As votações foram marcadas por uma abstenção recorde em eleições presidenciais e com a ausência de um opositor forte.

Nascido em novembro de 1960 na cidade sagrada xiita de Mashhad, no nordeste do país. Raisi fez carreira no Judiciário em cargos de procurador-geral entre 2014 e 2016, vice-chefe de Justiça de 2004 a 2014 e promotor e procurador adjunto de Teerã nas décadas de 1980 e 1990.