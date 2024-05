'Todo mundo com Edmundo': oposição a Maduro começa campanha na Venezuela

"Achavam que fossem tirar a nossa força, que fossem frustrar ou desmoralizar a nossa gente. E não, a única coisa que nos deram foram mais razões para lutar", afirma María Corina, aplaudida.

Chega a vez de González Urrutia, apresentado como o próximo presidente da Venezuela. Ele promete "um país onde o presidente não insulte" seus adversários, distanciando-se do estilo beligerante do chavismo, no poder há 25 anos.

"Um país onde, ao chegar em casa do trabalho, você saiba que o seu dinheiro tem valor. Que, ao acender o interruptor, haverá luz. Haverá água. Um país onde a saúde não esteja doente e a educação eduque. Um país sem presos políticos."

Os apoiadores presentes pediam em seus cartazes o fim dos cortes de luz e água e das filas para abastecer.

González já havia participado de um ato político em Caracas nesta semana, porém bem menor.

Paralelamente, o chavismo organizou uma passeata na mesma cidade, seguindo a estratégia de acompanhar María Corina. Diosdado Cabello, considerado o número dois do chavismo, chamou González de "fantoche". "É o candidato dos que pediram sanções, bloqueios, invasões", provocou, no palanque.