Argentinos enfrentam alta do aluguel e critério 'abusivo' após lei de Milei

Ao mesmo tempo, a perda do poder aquisitivo em um ano foi de 170%, segundo o Indec. No primeiro trimestre do governo Milei, os salários aumentaram, em média, 10,3%, ficando atrás do aumento dos preços, de 11%, em média.

Valores e exigências estão abusivos, dizem inquilinos

Desde que o mega decreto derrubou a lei de aluguel, os contratos de moradia estão sendo redigidos sem regulamentação específica, e os critérios são cada vez mais abusivos, afirma Gervasio Munoz, da Associação Inquilinos Agrupados.

A associação de inquilinos entrou na Justiça este mês pedindo que o trecho sobre moradia seja anulado. Segundo o pedido, ao qual o UOL teve acesso, "o DNU representa inúmeros prejuízos aos inquilinos, além de inúmeras denúncias que atestam a lesão aos direitos".

Inquilina reclama da incerteza de não saber o valor do seu aluguel nos próximos meses Imagem: Reprodução

Nas redes sociais, há várias denúncias sobre exigências e preços abusivos nos contratos de moradia. Anabela Bertoni diz que, com a renovação do contrato, seu aluguel subiu 400%, "sem espaço de negociação" e com reajuste trimestral, considerando o índice de preços ao consumidor (IPC). "Está muito claro por que odiavam a antiga lei", relatou.