Brasileiro que fugiu de prisão pode tentar voltar ao Brasil, diz MP dos EUA

Autoridades americanas também acreditam que o brasileiro esteja sozinho. "Nós o encontraremos, não importa quanto tempo leve", acrescentou Ryan.

EUA oferecem recompensa de US$ 10 mil (cerca de R$ 50 mil) para quem dar informações sobre o foragido. A maneira como Cavalcante conseguiu fugir da prisão ainda é investigada.

Brasileiro foi preso por morte da ex

Cavalcante foi condenado à prisão perpétua no último dia 22 por matar Deborah, na época com 34 anos, a facadas. Os dois são brasileiros, mas o crime ocorreu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia.

O brasileiro escapou da prisão do condado de Chester na manhã de quinta-feira, informou o gabinete do procurador local em uma postagem no X, o antigo Twitter.

O assassinato ocorreu em abril de 2021. Segundo a promotoria, o brasileiro esfaqueou sua ex-namorada até a morte na frente dos filhos dela, de 4 e 7 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento do casal.