Fogo em motor de avião força pouso de emergência em Singapura; veja

O comandante da aeronave pediu urgência e prioridade no pouso, o que foi acatado, segundo relatado pelo Aeroporto de Changi na rede social X, antigo Twitter. Foram 16 minutos entre o apelo e o pouso.

Os passageiros foram evacuados do avião pelas saídas de emergência. Imagens feitas no local mostram o fogo em um dos motores do avião enquanto as pessoas são transferidas.

O fogo no motor foi controlado pelas equipes de segurança do aeroporto 10 minutos após o pouso, disse o Aeroporto de Changi.

Nenhum dos 146 passageiros e 9 tripulantes ficou ferido. Nove pessoas tiveram pequenas complicações decorrentes da inalação de fumaça ou do momento da evacuação, feita por um escorregador inflável.