Brasileiro fazia aniversário quando Marrocos tremeu: 'Prédio de gelatina'

O designer brasileiro Fausto Sposito completou 41 anos minutos depois de um terremoto atingir a cidade de Marrakech, no Marrocos, onde ele passava férias com a mulher, Juliana.

A viagem do casal começou no dia 1º e deveria terminar hoje, mas foi encurtada pelo desastre, que deixou quase 2500 mortos. No momento do tremor, o designer estava na piscina do hotel esperando seu aniversário, comemorado em 9 de setembro.

"A gente estava na piscina, no último andar do hotel, esperando dar meia-noite para comemorar meu aniversário, no dia 9. Umas 23h20 começou uma vibração, como a daqueles cinemas em que passa um metrô por baixo. Essa vibração começou a aumentar muito, de um jeito bizarro, mas você demora a perceber que é um terremoto", contou Fausto, em entrevista ao UOL.