Inundações na Líbia deixam mais 5 mil mortos e 10 mil desaparecidos

Mas a Cruz Vermelha estima que o número de desaparecidos pode ser ainda maior, ultrapassando os 10 mil. Desde o violento terremoto que abalou a cidade de Al Marj (leste), em 1963, esta é a pior catástrofe natural que atingiu esta região do país.

Imagens da cidade de Derna, de 100 mil habitantes, mostram vários edifícios destruídos às margens de um rio e pequenas casas submersas após o rompimento de duas represas.

Segundo autoridades do leste da Líbia, um país onde dois governos disputam o poder, as duas principais represas do rio Wadi Derna se romperam na noite de domingo e formaram rios de lama que destruíram pontes e edifícios em sua passagem até o Mediterrâneo.

Entre os mortos estão três voluntários do Crescente Vermelho que ajudavam os afetados pela catástrofe, informou nesta terça-feira a FICV (Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho).

Paisagem apocalíptica

Os socorristas pareciam sobrecarregados com o alcance da tragédia, segundo imagens gravadas por moradores da região publicadas nas redes sociais. "As necessidades humanitárias excedem em muito as capacidades do Crescente Vermelho Líbio e até mesmo as capacidades do governo", alertou Tamer Ramadan, da FICV, em Genebra.