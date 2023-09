Rinoceronte mata mulher e deixa homem ferido em zoológico na Áustria

O incidente aconteceu na manhã de hoje, durante as rondas em que os animais são alimentados, disse a diretora do equipamento, Sabine Grebner, em entrevista coletiva.

"Não sabemos exatamente como isso aconteceu", disse Grebner, acrescentando que a vítima sofreu ferimentos no peito. A tratadora do zoológico, uma alemã do estado da Baviera, era considerada experiente e especializada em rinocerontes. O marido era responsável pela alimentação dos animais.

Ao tentar espantar o animal, para impedir o ataque à esposa, o tratador, de 34 anos, se tornou ele também alvo de Yeti, o que lhe acarretou ferimentos graves.

O homem foi levado às pressas para o hospital e não corre risco. Já sua esposa foi declarada morta por volta das 7h04 (horário local).

Segundo a diretora do zoológico, todos os rinocerontes do parque estão lá há muito tempo e cooperam com seus tratadores. Situado nos jardins do Palácio Hellbrunn, o Zoológico de Salzburgo abriga 1.500 animais e atrai mais de 400 mil visitantes por ano.

O zoológico informou que permaneceria fechado hoje. Os nomes dos dois tratadores do zoológico não foram divulgados, conforme as leis de privacidade austríacas.