EUA: polícia rebate críticas após foto de agentes com Danilo Cavalcante

Tenente afirmou que tropas trabalharam "duro" e sob "circunstâncias difíceis": "Não estou nem um pouco incomodado com o fato de terem tirado uma fotografia com ele sob custódia", declarou Bivens durante coletiva ontem (13), após a captura do brasileiro.

Operação se tornou mais tensa após Danilo ter roubado um rifle. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse que "nenhum tiro" foi dado no momento em que Danilo foi preso —ele foi alcançado por um cachorro policial e, depois, imobilizado. "Graças a Deus não houve nenhum ferido entre as forças ou entre a população. Nós estávamos preocupados".

"A captura de Cavalcante põe fim ao pesadelo das últimas duas semanas", disse a polícia do condado de Chester, na Pensilvânia (EUA), em comunicado.

Brasileiro foi transferido para prisão de segurança máxima

Danilo Cavalcante ficará na Instituição Correcional Estadual Phoenix, localizada no condado de Montgomery, próximo a Chester.

O departamento de polícia de Pensilvânia também divulgou uma foto de Cavalcante, já preso no novo local.