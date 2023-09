Surto de covid em terra gelada: cruzeiro de luxo encalha com 206 pessoas

O navio Ocean Explorer fazia um cruzeiro pela região do Parque Nacional do Nordeste da Groenlândia na segunda-feira (11) até que ficou encalhado.

O local onde o cruzeiro está encalhado fica a 1.400 km a nordeste de Nuuk, capital da Groenlândia.

Segundo informações do JAC (Comando Conjunto do Ártico), da Dinamarca, a maré baixa no local fez com que a embarcação ficasse presa na lama e no lodo.

"Não há risco imediato para passageiros, para a embarcação ou para o meio ambiente", informa comunicado da Aurora Expeditions, distribuído para a mídia internacional.

Um navio de grande porte do JAC, chamado de Knud Rasmussen, foi enviado para ajudar a desencalhar o Ocean Explorer, mas ele ainda está a uma distância de cerca de 2.000 km. Não há previsão de quando ele chegará ao local.

Em sua página do Facebook, o Comando Conjunto do Ártico diz um barco do instituto de pesca, do governo da Groenlândia, conseguiu chegar até o local nesta quarta-feira (13) e tentou prestar assistência para o Ocean Explorer. No entanto, não teve sucesso.