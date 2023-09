Corpo embrulhado para afundar: os mistérios da morte de menino na Alemanha

No dia 19 de maio de 2022 o corpo de um menino foi encontrado no rio Danúbio perto de Grossmehring, no estado da Baviera, na Alemanha. A polícia alemã e a Interpol buscam informações para elucidar o caso.

A organização internacional Black Notice emitiu um alerta para coleta de informações a 195 países, incluindo no comunicado imagens de reconstrução facial e características físicas do menino.

Veja os mistérios que envolvem o caso: