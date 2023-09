De bruços para morder terra: detalhe alimenta lenda da 'criança vampira'

O cadeado teria sido trancado até o dedão do pé.

Dariusz Polinski, arqueólogo-chefe do estudo, ao New York Times

A sepultura da criança foi profanada e todos os ossos, removidos, com exceção dos da parte inferior das pernas.

A criança foi enterrada de bruços para que, se voltasse dos mortos e tentasse ascender, mordesse a terra. [...] Até onde sabemos, este é o único exemplo de tal enterro infantil na Europa.

Dariusz Polinski, arqueólogo-chefe do estudo

Necrópole e outros cadáveres

Manchas verdes no maxilar superior de uma mulher do século 17 enterrada em um cemitério coletivo não identificado na periferia da vila de Pien Imagem: Magdalena Zagrodzka via The New York Times

Restos mortais de outras três crianças foram encontrados em uma cova perto do túmulo da suposta renascida. No local, havia um fragmento de mandíbula com uma mancha verde. Polinski especula que a mancha surgiu após uma moeda de cobre ter sido colocada na boca do corpo, uma prática funerária antiga e comum.