EUA: Deputada trumpista é expulsa de teatro após fumar e acariciar namorado

Depois, ela e o parceiro foram vistos se acariciando em meio ao espetáculo. Em determinado momento, uma mulher grávida pediu para a deputada parar de fumar o cigarro eletrônico, reportou o jornal The New York Times. A parlamentar também é vista tirando fotos com flash da apresentação.

A dupla foi expulsa do local após distúrbios relatados pelos demais espectadores, confirmou o teatro ao jornal The Colorado Sun.

"Divórcio difícil" e "falha com meus valores", disse Lauren Boebert. Na sexta-feira (15), a deputada voltou atrás na declaração inicial de que não havia fumado no teatro e, em uma nota, disse que havia falhado com seus "valores". Ela ainda disse ter passado por um divórcio público "difícil" para ela e sua família. Na nota pública, a deputada diz que será "difícil" conseguir a confiança dos eleitores de volta.

Não foi minha intenção enganá-los, mas entendemos como isso pareceu. Sabemos que vamos precisar trabalhar para ganhar a confiança [da população] de volta.

Nota da deputada Lauren Boebert

Escândalo atinge imagem de conservadora da parlamentar, que vai tentar a reeleição em 2024. Defensora do ex-presidente dos EUA Donald Trump, anti-aborto e vista como uma das parlamentares da extrema direita dentro do Partido Republicano, Boebert irá disputar sua vaga com o democrata Adam Frisch, que criticou a oponente em uma entrevista na TV.