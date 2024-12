Trump diz que vai acabar com a "loucura transgênero"

Segundo o jornal New York Times, a fala foi recebida pelo público com aplausos e gritos de aprovação. O jornal definiu o discurso de 90 minutos de Trump como "a mistura habitual de afirmações falsas, autoelogios e ataques ferozes aos adversários".

A OMS considera que gênero são construções sociais, que variam de sociedade para sociedade e podem mudar com o passar do tempo. "O gênero interage com, mas é diferente do sexo, que se refere às diferentes características biológicas e fisiológicas de mulheres, homens e pessoas intersexo."

Panamá reage a Trump

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, reagiu após as ameaças feitas por Donald Trump, de retomar o controle do Canal do Panamá. "O canal não tem controle direto ou indireto [...] de nenhuma potência. Como panamenho, repudio energicamente qualquer manifestação que distorça essa realidade", afirmou Mulino, em um vídeo na rede social X, sem mencionar Trump.

No sábado, Trump ameaçou exigir a devolução da Canal do Panamá aos EUA "em sua totalidade e sem questionamentos", caso o Panamá não consiga garantir uma "operação segura, eficiente e confiável". Ele também disse que não deixará que o canal "caia em mãos erradas" e que a passagem não deveria ser administrada pela China. Quase 5% do comércio marítimo mundial passa pelo Canal do Panamá.

A via foi construída pelos Estados Unidos nas primeiras décadas do século passado e esteve sob controle americano até a transferência completa em 1999, 22 anos após a assinatura do tratado de devolução ao Panamá pelo presidente Jimmy Carter, em 1977.