Jovem esfaqueado sobrevive após ser deixado com lâmina de 15 cm no abdome

Após ser atingido, o rapaz foi levado a um posto de saúde local, onde um profissional suturou seu ferimento sem verificar se havia restado algo preso em sua barriga e o mandou embora.

Um dia depois, o paciente foi ao pronto-socorro porque sentia dores leves e contínuas na parte inferior esquerdo da barriga. À primeira vista, o homem não apresentava nenhum inchaço ou sintomas que sugerissem problemas gastrointestinais, como náusea, diarreia ou prisão de ventre, embora tivesse uma ferida suturada no lado direito e sensibilidade acima do quadril esquerdo.

Os médicos fizeram uma radiografia do abdome do jovem e encontraram algo "incomum e espetacular": a lâmina de 15 centímetros usada no ataque ainda "flutuava" dentro da sua barriga. No entanto, nenhum dos órgãos em volta foi gravemente atingido, relataram os médicos.

Segundo Rajbhandari relata no artigo, havia apenas um pequeno corte de 1 centímetro de comprimento na parte frontal do fígado. Como o fígado está localizado no abdome superior direito, esta lesão provavelmente ocorreu no ataque inicial, escreveu o autor.

Ao descobrirem a lâmina, os médicos removeram o objeto cirurgicamente. O paciente se recuperou totalmente e recebeu alta do hospital cinco dias depois.