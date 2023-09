Vídeo flagra ladrões agredindo homem e roubando carro de luxo nos EUA

Nas imagens, é possível ver o homem entrando com seu Aston Martin conversível na garagem da residência quando dois homens mascarados o atacam e roubam o veículo.

"Saia, saia", um dos homens pode ser ouvido no vídeo dizendo à vítima, que estava sentada no carro, ao volante.

Um segundo homem abre a porta do passageiro e depois vasculha outro carro de luxo estacionado ao lado.

É possível ouvir a vítima implorando à dupla para que parassem, antes de ser puxada com força para fora do carro e jogada no chão da garagem.

Na sequência, a vítima se levanta, abre a porta, segurando-a, numa tentativa de impedir que o ladrão leve o carro. Nesse momento, o outro bandido começa a agredi-lo

"Stella, chame a polícia agora!" ele grita, antes que os bandidos o soquem e empurrem.