Ucrânia diz que bombardeio na Crimeia deixou mortos e feriu generais russos

Rússia declara que cinco drones ucranianos foram abatidos. O Ministério da Defesa russo também reconheceu o bombardeio e alertou a população para que evitasse o centro de Sebastopol

A Crimeia é ponto crucial na guerra entre Rússia e Ucrânia. A península da Crimeia, anexada pelo governo russo em 2014, e a cidade de Sebastopol, onde está localizada a frota russa, são centrais para a operação de Moscou na Ucrânia, pois permitem o abastecimento de tropas posicionadas no sul do país. Além disso, funcionam como uma base para bombardeios de mísseis, lançados do mar.

O exército ucraniano diz que rompeu as primeiras linhas de defesa da Rússia na frente Sul. Em entrevista à CNN dos Estados Unidos, o general Oleksandre Tarnavski iniciou em junho uma contraofensiva no sul e no leste para repelir as forças russas dos territórios que ocupam.

As Forças da Ucrânia chegaram ao Sul no início de setembro. As ofensivas permitiram a captura de Robotyne, na região de Zaporizhzhia. Agora, os combates acontecem ao Leste deste povoado, próximo de Verbove. O próximo objetivo ucraniano é tomar o bastião russo de Tokmak, importante centro logístico localizado 20 km ao Sul da atual linha de frente.

No momento, as forças russas confiam na profundidade de sua linha de defesa. Atualmente, nem o inimigo nem nós utilizamos grandes formações, companhias, batalhões, ou brigadas. Usamos esquadrões de assalto, grupos de dez a 15 homens.

Oleksandre Tarnavski, general da Ucrânia, em entrevista

*Com informações da AFP e Deutsche Welle