Convidado armado atira para cima e noivo é morto em festa de casamento

Um noivo foi baleado e morto durante a própria festa de casamento após um convidado armado atirar para cima durante a celebração.

O que aconteceu:

O noivo foi identificado pela mídia local como o policial Hamza Sattam Hamed Al-Fanatsa, de 20 anos. O caso ocorreu na província de Ma'an, no sul da Jordânia, no dia 31 de agosto. Mas um vídeo que mostra o momento do disparo começou a circular nas redes sociais na última semana.