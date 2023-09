Cachorro de Biden morde agente do serviço secreto dos EUA

O cachorro mais novo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mordeu um agente do serviço secreto do país.

O que aconteceu

Incidente ocorreu na noite de ontem, quando o oficial se aproximou para interagir com o animal. "O oficial foi tratado pela equipe médica da divisão uniformizada do serviço secreto", disse o chefe de comunicações, Anthony Guglielmi, à CNN Internacional.