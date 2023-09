Homem atinge cabo de energia enterrado, sobrevive e é multado em R$ 145 mil

Um empreiteiro, que escapou de ser eletrocutado após bater em um cabo de 11 mil volts enterrado no jardim da casa da irmã, na Inglaterra, recebeu uma multa de R$ 145 mil (24 mil libras) da companhia de energia elétrica por prejudicar o fornecimento no bairro.

O que aconteceu

O empreiteiro Mark Staples, 53, atingiu com um cinzel um cabo de 11 mil volts, enterrado no jardim a menos de trinta centímetros abaixo do solo, enquanto consertava uma cerca na casa de sua irmã, na Vila de Hextable, perto de Swanley, em Kent, na Inglaterra, segundo informou o jornal The Daily Mirror.