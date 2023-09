Lojas são saqueadas em arrastão com 100 pessoas na Filadélfia (EUA); veja

Vídeos mostram lojas como a Lululemon, Apple Store e Footlocker sendo esvaziadas ou depredadas.

A polícia trabalha com a estimativa de que o grupo tinha 100 pessoas. As autoridades também apuram se caravanas levaram os saqueadores a diferentes lugares da cidade ao longo da ação.

Não se sabe o que motivou as invasões, mas o arrastão pareceu ser coordenado em diversas regiões da Filadélfia, afirmou John Stanford, comissionário temporário da polícia de Filadélfia, em declaração a jornalistas. As primeiras ligações para o 911, serviço de emergência dos EUA, aconteceram por volta das 20h.

O ato não se relaciona com protestos que ocorreram na cidade contra a violência policial, e nem têm a ver com o movimento Black Lives Matter, de acordo com Stanford. A correlação aconteceu porque, no mesmo dia, a Justiça retirou acusações contra um policial que matou um jovem negro de 27 anos em uma parada de trânsito —o que gerou manifestações pacíficas contra a decisão.