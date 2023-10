Conflitos em Israel deixaram um brasileiro ferido e dois desaparecidos

O ataque do Hamas contra Israel na manhã deste sábado (7) deixou um brasileiro ferido, segundo balanço divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores. Outros dois brasileiros estão desaparecidos. O Itamaraty informou que a embaixada em Tel Aviv está prestando assistência.

O que disse o Itamaraty

O Itamaraty afirmou que um brasileiro foi ferido enquanto estava em uma festa no sul de Israel e encontra-se hospitalizado no país. De acordo com o Jornal Nacional, ele se chama Rafael Zimmerman, é de São Paulo e mora em Israel. Rafael foi resgatado de um bunker e levado a um hospital em Beer Sheva. Por causa da lotação do lugar, ele foi transferido de helicóptero para Haifa. Rafael estava machucado, mas consciente.