Brasileiro em Israel foi a rave e está desaparecido após ataques, diz TV

O Itamaraty estima que há 14 mil residentes brasileiros residentes em Israel, e 6.000 na Palestina. Segundo a chancelaria brasileira, o governo monitora a situação de 60 brasileiros que estavam perto da zona de conflito.

Ofensiva palestina envolveu disparo de 5.000 foguetes

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, informou que 5.000 foguetes foram lançados da Faixa de Gaza. O bombardeio deixou cem mortos, segundo as autoridades. Sirenes de alerta de bombardeios soaram no sul e no centro de Israel, inclusive em Jerusalém.

"Vários terroristas infiltraram-se no território israelense a partir da Faixa de Gaza", informaram os militares de Israel sobre o ataque de homens armados.

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou uma reunião de emergência com autoridades de segurança.

"Estamos em guerra e venceremos", disse o premiê israelense em pronunciamento publicado nas redes sociais. "O inimigo pagará um preço que nunca conheceu", afirmou.