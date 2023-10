Pai de Alok grava momento em que ataque interrompe rave em Israel

O DJ Juarez Petrillo, conhecido como Swarup, registrou imagens na madrugada de hoje de um festival de música eletrônica sendo interrompido após os bombardeios ocorridos em Israel. Ele é pai do também DJ Alok.

O que aconteceu

Os vídeos foram divulgados por Petrillo em sua página no Instagram e mostram fumaça no céu em meio à movimentação do público, no festival Universo Paralello, que ocorria em Tel Aviv.