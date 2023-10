'Chuva de mísseis', brasileiro relata ataque e sequestros do Hamas em show

O brasileiro disse que alguns amigos com quem estava foram sequestrados e mantidos reféns por integrantes do Hamas no local. "Tinha acabado de voltar para a barraca, uma amiga minha está mantida refém. Não tivemos mais notícias dela."

Quando os ataques começaram, Weiss afirma que pensou serem fogos de artifício da festa. "Começamos a perceber quando desligaram a música. Uma pessoa pegou o microfone e disse: 'busquem abrigos ou permaneçam no chão.'"

Segundo Weiss, o local da festa era um campo aberto, sem locais para o público se proteger. "Não tinha onde se esconder. Vimos drones, estavam filmando a gente." Depois, o brasileiro e alguns amigos conseguiram sair do local da festa para localizar os veículos em que estavam.

'Sem palavras para descrever o que está acontecendo'

Weiss disse que enquanto dirigia observou rapidamente os bairros. "A todo momento escutamos estrondos, ainda continua um bombardeio forte. Parecia uma cena de filme, se viam terroristas do Hamas vindo de motocicletas e caindo de paraquedas com metralhadoras, disparando contra civis e policiais. Não consigo nem descrever como foi."

Ele acredita que no intervalo de 30 minutos tenham sido lançados "milhares de mísseis." "Não se conseguia ver nada no céu, só via pessoas desesperadas correndo nas ruas.