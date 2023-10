'Qualquer pessoa na rua era levada', diz brasileiro sobre reféns em Israel

O brasileiro conta ainda que os corpos dos reféns têm sido utilizados como forma de obtenção de vantagens. "O corpo é muito importante em Israel. O corpo continua sendo uma moeda de troca. Eles matam e saem desfilando com os corpos como se fossem um troféus."

'Todo mundo está trancado em casa'

Weiss afirma que a última noite em Israel foi de tensão — neste domingo, o conflito entra no segundo dia. "Todo mundo está trancado dentro de casa com medo de um atentado", diz ele.

O brasileiro disse que teve dificuldade para dormir mesmo com a diminuição na quantidade de explosões de mísseis. "Peguei no sono às 6 horas, dormi umas 4 horas ou 5 horas."

Weiss diz que aguarda para ser chamado pelo Exército de Israel para atuar no conflito. "Estou no aguardo para saber, esperando para ser convocado. Eles acabam convocando os reservistas, chamam as pessoas mais novas. Pedi para me chamarem."

O brasileiro disse que ter visto o sofrimento de pessoas que tentavam escapar com vida do festival o fez se oferecer para atuar no conflito. "Pensei bastante sobre isso, sobre tudo o que aconteceu ontem, depois de ter visto os vídeos de crianças e mulheres", diz. "Ver as pessoas daquele jeito, me fez pensar que preciso fazer alguma coisa. O sentimento é de tristeza e indignação."