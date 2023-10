'Não sei se minha família estará viva', diz palestina sobre bombardeios

Maynara mora no Brasil, mas relata que vive momentos de intensa preocupação desde ontem, quando recebeu informações de parentes em território palestino. "Tive um momento de colapso pessoal. Não sei o dia de amanhã, não sei se amanhã minha família vai estar viva. Não sei se as pessoas vão estar vivas", afirma.

Ela conta que tem três tios, quatros primos e tios-avós vivendo na Cisjordânia atualmente. "Cerca de 80% da minha família mora lá. Meus avós também viviam lá até 2019, quando faleceram." A jovem conta que, no sábado (7), acordou com uma ligação da prima. "Ela me ligou chorando às 5h, dizendo que não sabia como seria o dia de amanhã."

Maynara afirma que conversou com uma prima e um tio ontem. "O primeiro contato que eu tive foi com a minha prima. Ela me passou essa situação de desespero, foi o primeiro contato. Ela me disse: 'Não sei o que fazer, os bombardeios vão começar.'" Momentos depois, ela relata que conversou com o tio: "Ele disse que não estava com medo, que ele se deparava com a morte todos os dias".

Maynara Nafe, palestina-brasileira com parentes na Cisjordânia

Vista do quintal da casa em que vivem familiares de Maynara Nafe, na Cisjordânia Imagem: Arquivo pessoal / Maynara Nafe

Distâncias e fronteiras

A Cisjordânia está localizada a 93,2 km da Faixa de Gaza, segundo Maynara. Isso faz com que os efeitos da violência em Gaza repercutam também em territórios vizinhos. "A gente consegue perceber [os bombardeios] porque o ar muda, surge uma fumaça mais densa no céu. É possível ver as bombas atiradas. Conseguimos ficar sabendo mesmo se não tivéssemos acesso às notícias."