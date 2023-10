Sem água e comida: como é o 'cerco completo' de Israel na Faixa de Gaza

Nesta segunda-feira (9), Israel ordenou um cerco "completo" à Faixa de Gaza, no terceiro dia de combates após o lançamento de uma ofensiva militar do grupo palestino Hamas. O território Palestino já estava sitiado antes do agravamento desse conflito.

Como funciona?

Sem água, energia, combustível, gás e comida. "Estamos impondo um cerco total à Gaza. Nem eletricidade, nem comida, nem água, nem gás. Tudo bloqueado", disse o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant.