Explosão de muro, paramotor, mar: como o Hamas entrou em Israel

Retroescavadeira é utilizada para derrubar cerca com arame farpado na fronteira da Faixa de Gaza com Israel Imagem: Reprodução/ Redes sociais

5. Retroescavadeira

Até uma retroescavadeira foi usada para derrubar a cerca com arame farpado no topo fortificada com concreto. Vários indivíduos foram vistos ali aparentemente desarmados e alguns atravessaram pelo brecha surgida, que serviu para mais combatentes entraram na parte israelense em veículos com tração nas quatro rodas.

6. Asa-delta

Também há a possibilidade de que no ar também houve uso de asa-delta sobre a fronteira. A informação é de uma fonte da agência de notícias Reuters. A ação coincidiu com a primeira ação foi o lançamento da barragem de 3.000 foguetes disparados de Gaza.

*Com informações da RFI, Deutsche Welle e Reuters