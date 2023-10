Como ocorreu o ataque sem precedentes do Hamas a Israel

Em reação, dezenas de milhares de reservistas israelenses foram convocados emergencialmente. Várias divisões começaram a preparar-se para uma possível invasão terrestre em Gaza. No final da tarde, Israel cortou o fornecimento de eletricidade para Gaza e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, advertiu a população palestina do enclave a deixar áreas de atuação do Hamas, prometendo "vingar" o ataque contra seu país.

"O Hamas iniciou uma guerra cruel e maligna. Nós os atingiremos até o final e vingaremos com determinação este dia negro para Israel e seu povo", disse Netanyahu em um discurso televisionado. "Israel chegará a todos os lugares onde o Hamas está se escondendo", disse Netanyahu. "Digo aos moradores de Gaza: saiam daí agora, porque agiremos em todos os lugares e com todas as forças".

Combates prosseguiam durante a noite

Após mais de 15 horas de combates e incursões do Hamas, as Forças de Defesa de Israel anunciaram que haviam retomado a maioria das comunidades israelenses próximas da fronteira com Gaza, mas combates ainda prosseguiam durante a noite em algumas áreas de Israel. Em Sderot, forças de segurança ainda caçavam um terrorista que havia se refugiado no interior de uma delegacia.

Na cidade de Ofakim, no sul, estavam em curso negociações com homens do Hamas que mantinham reféns, enquanto ocorriam trocas de tiros nas comunidades de Be'eri e Re'im. Em Kfar Aza, militares israelenses faziam buscas casa por casa em busca de terroristas escondidos.

Durante a noite, o Hamas também voltou a disparar foguetes contra o território israelense. Edifícios foram atingidos em Tel Aviv.