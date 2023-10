Como Israel foi enganado enquanto Hamas planejava ataque devastador

Na Cisjordânia, controlada pelo presidente palestino Mahmoud Abbas e seu grupo Fatah, houve quem zombasse do Hamas por ter ficado quieto. Em uma declaração do Fatah publicada em junho de 2022, o grupo acusou os líderes do Hamas de fugirem para as capitais árabes para viver em "hotéis e vilas luxuosos", deixando seu povo na pobreza em Gaza.

Uma segunda fonte de segurança israelense disse que houve um período em que Israel acreditava que o líder do movimento em Gaza, Yahya Al-Sinwar, estava preocupado em administrar Gaza "em vez de matar judeus". Ao mesmo tempo, Israel desviou seu foco do Hamas ao pressionar por um acordo para normalizar as relações com a Arábia Saudita, acrescentou.

Há muito tempo, Israel se orgulha de sua capacidade de se infiltrar e monitorar grupos islâmicos. Como consequência, disse a fonte próxima ao Hamas, uma parte crucial do plano era evitar vazamentos.

Muitos líderes do Hamas não estavam cientes dos planos e, durante o treinamento, os 1.000 combatentes destacados para o ataque não tinham a menor ideia do objetivo exato dos exercícios, acrescentou a fonte.

Quando chegou o dia, a operação foi dividida em quatro partes, disse a fonte do Hamas, descrevendo os vários elementos.

A primeira ação foi uma barragem de 3.000 foguetes disparados de Gaza que coincidiu com incursões de combatentes que voavam em asa-delta, ou parapentes motorizados, sobre a fronteira, afirmou a fonte. Israel disse anteriormente que 2.500 foguetes foram disparados no início.