Guerra em Israel hoje: Veja últimas notícias e vídeos do conflito com Hamas

O Hamas afirmar que não descarta matar todos se os ataques ao território continuarem. No entanto, o grupo islâmico começou a falar em trégua, segundo a emissora Al Jazeera. Um dos integrantes do alto escalão do Hamas estaria "aberto a discussões" para um possível cessar-fogo.

O alerta feito por entidades sobre o risco de uma "crise humanitária sem precedentes" também foi intensificado. Com o cerco na faixa de Gaza, até mesmo medicamentos estão sendo impedidos de chegar ao povo palestino. Por conta disso, há um colapso no atendimento médico dos hospitais.

O Irã refutou qualquer participação nos ataques e afirmou que não teve envolvimento na "resposta da Palestina" a Israel, apesar de manter laços próximos com o Hamas e o Hezbollah. Os ataques israelenses estão cada vez mais próximos do Líbano, onde é a sede do grupo Hezbollah.

Israel bombardeou áreas na fronteira norte, alegando a entrada de "infiltrados" no país. Apesar de não estar oficialmente envolvido na guerra, o Hezbollah lançou foguetes contra Israel em retaliação à morte de quatro de seus membros em um ataque aéreo israelense, de acordo com informações da agência Reuters. A última vez que o grupo entrou em conflito com Israel foi em 2006.

Primeiras vítimas brasileiras na guerra

Foi confirmado hoje pela manhã o falecimento do primeiro cidadão brasileiro. Ranani Nidejelski Glazer, nascido no Rio Grande do Sul, encontrava-se em uma festa rave próxima à faixa de Gaza quando a região foi invadida pelo grupo Hamas no sábado (7). Posteriormente, a família de Bruna Valeanu confirmou o falecimento da jovem de 24 anos. Ela também estava desaparecida desde o final de semana, quando também participou do mesmo evento de música. Ao menos uma brasileira segue desaparecida.