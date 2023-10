Ex-soldado por Israel e fã de raves: quem era o brasileiro morto em ataque

Vida e carreira. Ranani Glazer, 24, era de Porto Alegre e morava em Israel.

Ele prestou serviço militar nas Forças de Defesa Israelenses, mas já deixou a corporação e trabalhava como entregador em Tel Aviv. Ele também trabalhou anteriormente como editor de vídeos e designer, segundo a CNN.

Tempo no exército. Em seu perfil no Instagram, com quase 15 mil seguidores, ele postava fotos vestindo farda e segurando armas quando servia na chamada Brigada Golani, uma infantaria do exército de Israel.

"Finalmente israelense". Em post de 12 de fevereiro de 2019, ele comemorou o que aparentava ser sua documentação israelense.