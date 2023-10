Bombardeios de Israel atingem abrigos civis e escolas em Gaza, diz ONU

Os ataques aéreos atingiram 18 instalações da ONU responsáveis por atender a população palestina, incluindo quatro escolas que estão servindo de abrigo desde sábado (7), disse a agência. Uma dessas escolas abrigava mais de 225 pessoas deslocadas pelo conflito e foi atingida pelos bombardeios, mas não foram registradas vítimas.

190 mil pessoas em gaza foram deslocadas por causa dos ataques, segundo estimativa da ONU. 137 mil homens, mulheres e crianças estão abrigados em 83 de 288 escolas pertencentes à agência.

O número de mortos na guerra pode ter ultrapassado 3.500. Em Israel, os jornais relatam 1.200 mortos e 2.900 feridos. Já o ministério da saúde da Palestina informa 1.055 mortos e 4.500 feridos. Além disso, Israel diz ter encontrado 1.500 corpos de soldados do grupo extremista Hamas em território israelense.

Segundo o governo de Israel, até 150 reféns estão em poder do Hamas. Ontem, o grupo palestino ameaçou assassinar os sequestrados se Israel mantivesse os ataques a Gaza, mas não há informação de que estas mortes estejam acontecendo.

Israel afirma ter sofrido ataques do Líbano e da Síria, mas não citou vítimas nessas ocorrências. Segundo Israel, o país foi alvo de três rajadas de foguetes disparadas por facções palestinas, no Líbano, e de "lançamentos" que partiram da Síria, mas não há detalhes sobre as ocorrências.

Líbano e Síria não têm nenhum envolvimento formal na guerra. Mas o grupo Hezbollah, que é aliado ao Hamas e sediado no Líbano, disparou mísseis na fronteira com Israel e teve pelo menos quatro integrantes mortos pelo Exército israelense.