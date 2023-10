Gaza: qual o papel dos ingleses na origem do conflito entre judeus e árabes

A resistência palestina optou então pela luta armada, lançando mão por vezes do terrorismo —com ataques a alvos civis dentro e fora de Israel.

No fim dos anos 90, as negociações entre israelenses e palestinos evoluíram, com extrema dificuldade, até um ponto que parecia mais perto da paz, mas o acordo foi desfeito.

De lá para cá, a OLP (Organização para a Libertação da Palestina), que defendia um acordo com Israel, perdeu espaço nos territórios ocupados para o movimento fundamentalista islâmico Hamas, que tem apoio do Irã e da Síria e rejeita a paz com o Estado judeu. E o cenário político israelense deslocou-se para a direita, com as forças pacifistas perdendo espaço.

* Jayme Brener é jornalista, sociólogo, diretor do Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil (OJDHB) e autor de "Os Cinco Dedos de Tikal - Comunistas, Judeus, Putas e Índios às Vésperas da Segunda Guerra" (Ex-Libris) e "Um Homem, Um Rabino", autobiografia de Henry Sobel.