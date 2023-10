Segundo voo da FAB sai de Israel com 214 brasileiros, um cachorro e 3 gatos

Quinta-feira: Voo parte de Israel com até 60 pessoas, faz escala no Recife e tem previsão de aterrissar em Guarulhos às 11h de sexta.

Sexta-feira: Até 210 passageiros decolam de Israel e desembarcam no Rio de Janeiro às 23h do mesmo dia.

Sábado: Avião com até 210 brasileiros faz viagem até o Rio de Janeiro chegando por volta das 23h do mesmo dia.

Reféns brasileiros

O governo brasileiro tenta confirmar a informação de que brasileiros estão entre as dezenas de reféns que o Hamas mantém na Faixa de Gaza. As declarações foram dadas na manhã de hoje em entrevista no Itamaraty, em Brasília.

Um porta-voz do Exército de Israel havia declarado, mais cedo, que brasileros e argentinos estão no grupo de pessoas sequestradas e levadas para o interior da Faixa de Gaza.