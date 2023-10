Piloto que trouxe brasileiros de Israel diz que ouviu barulho de bombas

A aproximação e decolagem de Tel Aviv foi bem tranquila. Tudo bem coordenado pelo controle do espaço aéreo de Israel. Mas no solo realmente escutamos explosões, não sabemos precisar se estavam próximas ou longes, mas ouvimos algumas explosões ao redor do aeroporto. Intercorrências não teve. Estávamos receosos obviamente, mas em momento algum pestanejamos. O planejamento foi minucioso".

Marcos Olivieri, tenente-coronel da Força Aérea Brasileira

A passageira Cristina Balbi relatou que sua irmã viu bombardeios enquanto o avião decolava e sobrevoava Tel Aviv.

Na hora que saímos, minha irmã viu, quando levantamos voo, bombardeios ainda lá embaixo".

Cristina Balbi, brasileira resgatada de Israel

Resgate de brasileiros

Neste primeiro voo embarcaram 211 passageiros. No total, segundo a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, cerca de 1.700 brasileiros pediram ao governo federal para voltar ao país nos voos da FAB — a maioria estaria em Israel para turismo.

Estão previstos mais cinco voos da FAB com brasileiros vindos de Israel até domingo. De acordo com o Itamaraty, será dada prioridade de atendimento a quem mora no Brasil e não tem passagem aérea comprada — a quem já têm os bilhetes ou condições de comprá-los a recomendação é que embarquem em voos comerciais.