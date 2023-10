Israel recusa pedido de visita de Zelensky: 'Não é o momento certo'

O gabinete da presidência da Ucrânia enviou na semana passada um pedido oficial de visita, recusado em seguida. As autoridades israelenses preferiram adiar a recepção do líder ucraniano, informando que "o momento não é o certo", segundo informações do jornal The Times of Israel.

A recusa pode estar associada às limitações de Zelensky, que governa o país ucraniano sob ataque da Rússia por quase dois anos, de acordo com as mídias israelenses.

O presidente da Ucrânia expressa forte apoio à Israel desde o início da guerra, dizendo que há um direito inquestionável de se defender dos ataques terroristas palestinos.