Voo sofre atraso de 5 horas após piloto ser picado por mosquito na Holanda

Um voo que sairia do aeroporto de Amsterdã, na Holanda, em direção a Manchester, na Inglaterra, sofreu atraso de quase cinco horas após o piloto da aeronave ser picado por um mosquito.

O que aconteceu:

O voo da easyJet deveria partir do aeroporto de Schiphol às 17h05 do dia 25 de setembro. Mas, após a ocorrência, os passageiros só voltaram a Manchester às 22h30. Apesar de ocorrido no final do mês passado, o caso só veio à tona esta semana e se espalhou pelas redes sociais.