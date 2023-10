Gaza tem mais de 500 crianças desaparecidas sob escombros, estima Unicef

O porta-voz da Unicef também afirmou que as crianças são as que mais têm sofrido na crise da região e que a estimativa é de que mais de 1.500 crianças tenham morrido desde o início do conflito.

Estamos recebendo relatos de crianças e famílias em Gaza sem suprimento, comida, água, eletricidade, medicamentos. Elas não têm acesso seguro aos hospitais para se tratar dos ferimentos que estão acontecendo após dias de hostilidade.

