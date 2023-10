Maioria dos reféns sequestrados pelo Hamas está viva, diz Israel

A previsão inicial do governo norte-americano era de que a abertura humanitária ocorresse hoje. A Organização das Nações Unidas, por sua vez, projeta que a mudança ocorra no sábado (21) ou no domingo (22).

A liberação da passagem de Rafah, porém, só ocorrerá para o abastecimento da região e não vale para os moradores da Palestina, que tentam deixar o país pela fronteira com o Egito.

Entre as pessoas que aguardam a liberação da fronteira está um grupo de cidadãos brasileiros. Um avião da Força Aérea Brasileira aguarda no Egito a autorização para retirada do grupo, que deve ser repatriado.

*Com informações da AFP