Caminhões com ajuda humanitária atravessam fronteira entre Gaza e Egito

Martin Griffiths, subsecretário-geral para Assuntos Humanitários e Coordenador de Ajuda de Emergência da ONU, comemorou a abertura da fronteira. Mas insiste que o volume de produtos e materiais precisa aumentar de forma exponencial.

"O comboio de 20 caminhões inclui suprimentos que salvam vidas, fornecidos pelo Crescente Vermelho Egípcio e pelas Nações Unidas, que foram aprovados para atravessar e ser recebidos pelo Crescente Vermelho Palestino, com o apoio das Nações Unidas", disse.

O UOL apurou que as negociações ocorrem em torno das condições impostas por Israel, que quer verificar cada um dos caminhões. Algunas estimativas da ONU apontam que seriam necessários 100 caminhões por dia e por algumas semanas para que as necessidades possam ser atendidas.

Griffiths confirmou que a entrega ocorre após dias de negociações "profundas e intensas com todos os lados relevantes para garantir que a operação de ajuda em Gaza seja retomada o mais rápido possível e com as condições certas".

"Estou confiante de que essa entrega será o início de um esforço sustentável para fornecer suprimentos essenciais - incluindo alimentos, água, medicamentos e combustível - para a população de Gaza, de forma segura, confiável, incondicional e desimpedida", insistiu.

O representante da ONU afirma que, duas semanas após o início das hostilidades, a situação humanitária em Gaza atingiu "níveis catastróficos". "É fundamental que a ajuda chegue às pessoas necessitadas onde quer que elas estejam em Gaza, e na escala certa. O povo de Gaza tem suportado décadas de sofrimento. A comunidade internacional não pode continuar a falhar com eles", completou.